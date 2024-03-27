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В России могут ввести отраслевые системы оплаты труда

«Известия»: в России прорабатывают введение отраслевых систем оплаты труда

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Depositphotos

В России по поручению президента проводится межведомственная работа по подготовке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минтруда РФ.

Как заявили в министерстве, внедрение отраслевых систем оплаты труда может стать решением этого вопроса.

«Это позволило бы внедрить единые подходы к начислению заработной платы, сократить межрегиональную дифференциацию в оплате труда. Вместе с тем вопросы заработной платы — очень тонкие, чувствительные, требуют глубокой проработки, практического анализа», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что с учетом этого внедрение отраслевых систем оплаты труда нужно начать с апробации в рамках пилотного проекта. До конца текущего года могут быть определены регионы-пилоты.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов всех регионов.

Он поручил в 2026 году принять окончательное решение для всей России.

Ранее Путин заявил, что размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться вдвое.

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