Названо число погибших при обрушении моста в Балтиморе

По меньшей мере шесть человек, предварительно, погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера, в результате аварии выжил один человек.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть. Движение в районе проишествия полностью перекрыли, транспорт направляют в объезд через соседний тоннель или через город. Сообщалось, что в воду с моста могли упасть люди.

До этого губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что экипаж судна Dali, который врезался в мост в Балтиморе, вовремя подал сигнал о бедствии, что дало возможность местным властям закрыть въезд на объект транспортной инфраструктуры и спасти жизни людей.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.