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Генерал ФСБ описал способ устранения Буданова

Генерал ФСБ: если Буданов попадет в оптический прицел, то ему придет конец

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) будет уничтожен, как только попадет в оптический прицел. Об этом заявил изданию генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью NEWS.ru.

«Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск. Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец», — сказал Михайлов.

Он отметил, что специально посылать кого-то на Украину для устранения Буданова никто не станет, чтобы не рисковать жизнями российских военных.

По словам Михайлова, «под Богом ходит» и российская оппозиция на Украине.

Накануне глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что Кирилл Буданов, как и руководство прочих украинских спецслужб, является законной целью для Вооруженных сил РФ, как и все, кто совершают преступления против России.

До этого Бортников сказал, что спецслужбы Украины содействовали осуществлению теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Госдуме заявили, что Буданов не скрывает свою причастность к терактам.

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