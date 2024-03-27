Генерал ФСБ описал способ устранения Буданова

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) будет уничтожен, как только попадет в оптический прицел. Об этом заявил изданию генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью NEWS.ru.

«Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск. Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец», — сказал Михайлов.

Он отметил, что специально посылать кого-то на Украину для устранения Буданова никто не станет, чтобы не рисковать жизнями российских военных.

По словам Михайлова, «под Богом ходит» и российская оппозиция на Украине.

Накануне глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что Кирилл Буданов, как и руководство прочих украинских спецслужб, является законной целью для Вооруженных сил РФ, как и все, кто совершают преступления против России.

До этого Бортников сказал, что спецслужбы Украины содействовали осуществлению теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Госдуме заявили, что Буданов не скрывает свою причастность к терактам.