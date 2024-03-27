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Глава спасавшей людей в «Крокусе» организации погиб

Пропавший при теракте в «Крокусе» глава спасшей сотни людей организации погиб

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб глава студенческой организации, которая помогла спастись сотням людей. Его имя числится в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России.

Речь об Андрее Сыропятове. 22 марта двое подростков Роман и Владислав спасли в «Крокусе» около сотни посетителей, выведя их через запасные ходы на минус первом этаже. По их словам, на смене были 105 сотрудников — все уцелели, однако основатель и управляющий их студенческой организации пропал. После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в поисках Сыропятова.

До этого американская рок-группа Garbage, которая в 2012 и 2015 годах выступила в «Крокус Сити Холле», выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале.

26 марта представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не может подтвердить или проверить информацию о том, что Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в МЧС сообщили, что людей под завалами «Крокуса» больше нет.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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