Испанский флот сопроводил корабли и нефтяной танкер из России

Два испанских патрульных корабля сопроводили группу российских судов из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на штаб обороны королевства.

По данным агентства, наблюдение за военными судами »Иван Грен» и »Александр Отраковский», а также танкером «Кола» велось в две смены — с 21 марта.

Отмечается, что утром 21 марта патрульное судно «Аталайя» обнаружило к северо-западу от побережья Испании группу из трех российских кораблей. После этого «Аталайя» проследовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил местный фрегат «Бартоломеу Диаш».

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что ни НАТО, ни ЕС не готовятся к войне, несмотря на угрозы со стороны России.

До этого корабли российского Тихоокеанского флота провели учебные «бои с пиратами» во время учений в Аденском заливе.

Ранее в Испании высказались об отправке войск на Украину.