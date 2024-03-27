Названы продукты, провоцирующие развитие гастрита

Качество питания напрямую влияет на здоровье в целом, особенно — на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В частности, употребление некоторых продуктов может способствовать развитию гастрита, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева.

Так, к продуктам, которые провоцирует развитие гастрита и других заболевания ЖКТ, она отнесла: энергетические и газированные напитки, а также лимонады; мясные полуфабрикаты; ненатуральные соусы; продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей; жареные на масле и высококалорийные продукты; фастфуд; специи, раздражающих слизистую желудка.

«При частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того, по ее словам, способствовать развитию заболевания может длительный или частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также вредные привычки — курение, в том числе электронных сигарет, и употребление алкоголя.

«В этом году пошла мода на яблочный уксус. Он категорически противопоказан при заболеваниях ЖКТ, так как может привести к их обострению. Чаще всего обостряются гастрит и язвенная болезнь желудка. Кроме того, такой продукт противопоказан людям с повышенной кислотностью», — добавила Шамаева.

«Конечно, полностью исключить из рациона питания все вышеперечисленные продукты очень сложно. Но ограничить их потребление вполне возможно. Помните, что любое заболевание, в том числе гастрит, лучше не допустить, чем потом заниматься его лечением», — резюмировала специалист.

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