В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:48 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По словам руководителя администрации района Анны Куташовой, украинская атака повредила линию электропередачи и на время ремонта пришлось отключить подачу электричества. Она уточнила, что специалисты планируют завершить ремонт ЛЭП в максимально короткие сроки.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.