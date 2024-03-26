МЧС показало масштабы разрушения «Крокус Сити Холла»

МЧС России опубликовало в Telegram-канале кадры сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» после разбора завалов.

Как рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда, специалисты МЧС России полностью завершили работы по ликвидации последствий пожара, а также завершили аварийно-спасательные и поисковые работы.

В ходе ликвидации последствий теракта специалистами МЧС РФ применялись робототехнические средства, а также было вывезено более 900 кубометров строительных конструкций и мусора.

До этого спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что пострадавших под завалами после теракта в «Крокус Сити Холле» нет.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее МЧС напомнило россиянам, как вести себя в случае давки.