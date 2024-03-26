Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС показало масштабы разрушения «Крокус Сити Холла»

МЧС показало концертный зал «Крокус Сити Холл» после разбора завалов

МЧС России опубликовало в Telegram-канале кадры сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» после разбора завалов.

Как рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда, специалисты МЧС России полностью завершили работы по ликвидации последствий пожара, а также завершили аварийно-спасательные и поисковые работы.

В ходе ликвидации последствий теракта специалистами МЧС РФ применялись робототехнические средства, а также было вывезено более 900 кубометров строительных конструкций и мусора.

До этого спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что пострадавших под завалами после теракта в «Крокус Сити Холле» нет.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее МЧС напомнило россиянам, как вести себя в случае давки.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами