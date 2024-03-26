Полуобнаженная россиянка раскидала землю в пункте выдали Wildberries и заснула на банкетке

В Кирове неизвестная в полуобнаженном виде проникла в пункт выдачи заказов Wildberries и устроила в нем погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как рассказали каналу в пресс-службе маркетплейса, женщина ночью взломала ПВЗ, разбросала на входе землю и мусор, после чего уснула на банкетке у примерочных кабинок. Утром нарушительницу обнаружил курьер.

«Ближе к утру курьер Wildberries, первый прибывший на место, вызвал полицию, которая увезла девушку в участок. Хотели бы отдельно поблагодарить его за незамедлительное сообщение и оперативную помощь», — прокомментировали в пресс-службе торговой площадки.

В Wildberries отметили, что заказы клиентов не пострадали, а пункт выдачи продолжил работать в обычном режиме.

Ранее в Подмосковье мужчины украли товары на миллионы рублей из своего пункта Wildberries.