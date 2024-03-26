Депутат оценил поддержку Сбером россиян из приграничных областей

В Сбербанке уже не первый год действует программа поддержки заемщиков, по которой компания списывает долги пострадавших от военных действий, атак на приграничные территории, а также при терактах и чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Комментируя заявления нескольких банков о готовности списать задолженности по кредитам клиентов, которые погибли и получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ и атак беспилотников на приграничных с Украиной территориях, парламентарий назвал это решение ответственным шагом со стороны кредитных организаций.

При этом он напомнил, что Сбербанк давно принял это решение.

Программу по списанию кредитов пострадавших на приграничных территориях, от военных действий и терактов парламентарий назвал весомой поддержкой.

Депутат добавил, что банки делают большое дело, когда освобождают семьи жертв трагедий от кредитного груза.

«Хочу выразить соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим при обстрелах в Белгородской области, а также в теракте в «Крокус Сити Холле». Это беспрецедентно ужасные преступления. Безусловно, в эти дни, как сказал, наш президент Владимир Путин, россияне проявили солидарность», — заявил Александр Якубовский.

Ранее Сбер сообщил о списании кредитов клиентов, погибших от военных действий и терактов.

В пресс-службе компании отметили, что Сбербанк поддерживает жителей Белгорода и других приграничных регионов с первых дней специальной военной операции.