В Балтиморе успели перекрыть въезд на мост перед его обрушением

Экипаж судна Dali, который врезался в мост в Балтиморе вовремя подал сигнал о бедствии. Это дало возможность местным властям закрыть въезд на объект транспортной инфраструктуры и спасти жизни людей, сообщает CNN со ссылкой на губернатора Мэриленда Уэс Мур.

Он поблагодарил всех, кто перекрыл въезды. Губернатор счел их поступок героическим.

До этого стало известно, что в американском Балтиморе при обрушении моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в воду могли упасть люди. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть. Движение в районе проишествия полностью перекрыли, транспорт направляют в объезд через соседний тоннель или через город.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.