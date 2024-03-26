В Россию не впустили 40 граждан Киргизии

Несколько десятков граждан Киргизии, которым был запрещен въезд на территорию России, в аэропорту Москвы ожидают отправки на родину. Об этом сообщил киргизский МИД.

Отмечается, что 26 марта сотрудники посольства выехали в аэропорт Шереметьево, где встретились с ответственными сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании «Аэрофлот». В ведомстве добавили, что в настоящее время 40 граждан Киргизии ожидают своей отправки на родину.

25 марта МИД Киргизии в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Также МИД рекомендовал уже находящимся в России согражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и иметь при себе удостоверяющие документы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны. МИД Киргизии опроверг информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе».

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: непосредственные исполнители, а также подозреваемые, связанные с продажей автомобиля и сдачей квартиры для подготовки теракта.

Ранее в ФСБ назвали цель теракта в «Крокусе».