Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россию не впустили 40 граждан Киргизии

В МИД Киргизии заявили, что на территорию России не впустили 40 граждан страны

close
100%
РИА «Новости»

Несколько десятков граждан Киргизии, которым был запрещен въезд на территорию России, в аэропорту Москвы ожидают отправки на родину. Об этом сообщил киргизский МИД.

Отмечается, что 26 марта сотрудники посольства выехали в аэропорт Шереметьево, где встретились с ответственными сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании «Аэрофлот». В ведомстве добавили, что в настоящее время 40 граждан Киргизии ожидают своей отправки на родину.

25 марта МИД Киргизии в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Также МИД рекомендовал уже находящимся в России согражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и иметь при себе удостоверяющие документы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны. МИД Киргизии опроверг информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе».

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: непосредственные исполнители, а также подозреваемые, связанные с продажей автомобиля и сдачей квартиры для подготовки теракта.

Ранее в ФСБ назвали цель теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами