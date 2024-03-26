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Бортников подтвердил информацию об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Бортников: данные от задержанных подтверждают украинский след в «Крокусе»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Информация от задержанных подтверждает украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников, сообщил журналист Павел Зарубин.

«Одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали. И мы видим след украинский, об этом и президент сказал», — сказал он.

Он отметил, что первичная информация, полученная от допрашиваемых, подтверждает эту информацию.

До этого Бортников заявил, что теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл», был совершен с целью расшатать ситуацию в России.

О том, что правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» ранее заявлял и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отмечал, что Следком проанализирует все данные и позже выдаст официальную информацию.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Ранее Бортников обвинил Украину в вербовке исламских террористов.

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