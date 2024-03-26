Пропуск машин в Польшу из Калининграда возобновили после забастовки фермеров

Пропуск машин через пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки» восстановили после забастовки польских фермеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Калининградской областной таможни Оксану Иванову.

«За последние сутки через МАПП «Мамоново-2» в Калининградскую область проследовало 327 легковых автомобилей и 10 автобусов», — отметила она.

По словам Ивановой, одновременно из региона выехали 201 легковой автомобиль и 10 автобусов. Она подчеркнула, что проезд в обоих направлениях свободный, очередей нет.

В Калининградской области на границе с Польшей находятся четыре пункта пропуска. МАПП «Гусев» и МАПП «Мамоново» закрыты по решению польской стороны. Машины пропускают через МАПП «Багратионовск» и МАПП «Мамоново-2».

В минувшую среду, 20 марта, стало известно, что на границе Калининградской области и Польши остановил работу автомобильный КПП.

Ранее Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины.