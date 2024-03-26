Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пропуск машин в Польшу из Калининграда возобновили после забастовки фермеров

Погранпункт «Мамоново-2 — Гжехотки» возобновил работу после забастовки фермеров

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Пропуск машин через пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки» восстановили после забастовки польских фермеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Калининградской областной таможни Оксану Иванову.

«За последние сутки через МАПП «Мамоново-2» в Калининградскую область проследовало 327 легковых автомобилей и 10 автобусов», — отметила она.

По словам Ивановой, одновременно из региона выехали 201 легковой автомобиль и 10 автобусов. Она подчеркнула, что проезд в обоих направлениях свободный, очередей нет.

В Калининградской области на границе с Польшей находятся четыре пункта пропуска. МАПП «Гусев» и МАПП «Мамоново» закрыты по решению польской стороны. Машины пропускают через МАПП «Багратионовск» и МАПП «Мамоново-2».

В минувшую среду, 20 марта, стало известно, что на границе Калининградской области и Польши остановил работу автомобильный КПП.

Ранее Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами