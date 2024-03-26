Кириенко открыл образовательный интенсив для инструкторов центра «Воин»

Центр «Воин» должен стать важной составляющей системы воспитательной работы российской молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая образовательный интенсив «Наставники специального назначения» для инструкторов центра в Тюмени.

Почти 200 будущих наставников молодежи пройдут обучение по программе, в основе которой — воспитательная работа с подростками и молодыми людьми. Ее партнером выступили российское общество «Знание» и центр знаний «Машук».

Перед началом торжественной части присутствующие почтили память жертв террористической атаки в «Крокус Сити Холле» минутой молчания.

Обращаясь к участникам интенсива, Сергей Кириенко отметил, что патриотическое воспитание российской молодежи выходит на передний план.

«Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать центр «Воин», — заявил первый замруководителя администрации президента.

Он сообщил, что по решению главы государства Владимира Путина филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что на воспитание настоящих патриотов направлен обновленный курс «Основы безопасности и защиты Родины».

«Ради этой цели в школах и колледжах каждый понедельник ребята поднимают флаг и слушают гимн Российской Федерации. Этому посвящены «Разговоры о важном», работа советников по воспитанию», — добавил Кравцов.