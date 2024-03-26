В Кривом Роге произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«По взрыву, что слышали: все нормально», — написал он в телеграм-канале.

В настоящий момент три региона на карте тревог попали в красную зону. Сирены включились в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

В ночь на воскресенье, 24 марта, в Кривом Роге три раза фиксировали взрывы.

До этого взрывы произошли в Днепропетровской области Украины в ночь на 18 марта. В регионе в это время объявили воздушную тревогу.

Накануне в Кривом Роге десятки тысяч человек остались без тепла, так как теплосети и линия электропередачи получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак уточнил, что в зону отключения попали 76 тысяч жителей региона.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.