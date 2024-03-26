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В Петербурге задержали мужчину, державшего дочь на цепи

СК возбудил дело против петербуржца, державшего дочь на цепи и морившего голодом

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Витебской области, подозреваемого в истязании своей 12-летней дочери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина с 2023 года по настоящее время систематически избивал свою дочь, не кормил ее и сажал на цепь в комнате. Это происходило в квартире на проспекте Энтузиастов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Девочка находится в социальном детском учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

26 марта об издевательствах мужчины сообщило издание 78.ru. Отмечалось, что о положении девочки правоохранители узнали после того, как она получила серьезную травму после очередной семейной ссоры. Ее привезли в больницу, где она рассказала врачам о происходящем у нее дома.

В беседе с правоохранителями отец подтвердил информацию про цепь. Он также добавил, что раньше вместе с матерью ребенка они жили в Белоруссии, но впоследствии женщина стала злоупотреблять алкоголем и глава семьи решил переехать в Петербург.

Ранее судимого за педофилию мужчину заподозрили в домогательствах в отношении детей в Петербурге.

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