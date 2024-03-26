Россиянин проник в незапертый грузовик, отоспался там и украл найденные 100 тыс. рублей

В Красноярске полицейские закончили расследование уголовного дела по статье «Кража» в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в хищении крупной суммы из салона большегруза. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Пьяный красноярец шел по автопарковке и заприметил грузовик, в котором решил согреться. Дверь в него оказалась не заперта. Мужчина забрался внутрь и заснул там. Пробудившись, он обыскал салон и обнаружил в ящике для перчаток 100 тыс. рублей.

Злоумышленник забрал деньги, купил спиртное и отправился домой. Ранее красноярец к уголовной ответственности не привлекался, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее россиянин украл миллион рублей у знакомого и закопал деньги в огороде.