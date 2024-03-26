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Путин увидел единение россиян после теракта в «Крокусе»

Президент Путин: вместо паники теракт в «Крокусе» привел к единению россиян

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Владимир Гердо/РИА Новости

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был призван посеять панику среди россиян, разобщить их из-за разных национальностей, но в реальности граждане России показали сплоченность и единение между собой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания по расследованию причин теракта, произошедшего вечером 22 марта в Подмосковье.

«Те люди, которые планировали этот теракт, они рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе. Но на деле встретили единение и решимость противостоять этому злу», — отметил глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

По словам Путина, ему известно о том, что среди россиян слова сочувствия семьям пострадавших выражают граждане страны с самыми разными национальностями и из разных регионов России. «Это люди всех возрастов, в том числе дети, школьники и студенты», — заверил российский лидер.

Президент уверен, что в ходе спасательной операции на месте пожара, возникшего после теракта, и помощи пострадавшим при теракте в больницах россияне показали свои лучшие качества.

«Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, а также взаимной поддержки в это непростое время», — заключил Путин.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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