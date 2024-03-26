Власти Мэриленда заявили, что в происшествии с мостом нет террористического следа

Губернатор американского штата Мэриленд Уэс Мур в эфире телеканала CNN заявил, что в инциденте с обрушением моста в Балтиморе нет террористического следа.

По словам Мура, обрушение автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки расценивается как чрезвычайное происшествие.

«Согласно последней информации, которой мы обладаем, это была авария. Террористического следа в ней нет», — поделился губернатор штата.

Ночью 26 марта мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился после того, как в одну из его опор врезался контейнеровоз. В тот момент по мосту ехали автомобили, включая тягач. Спасательные службы ищут людей, которые упали в воду в результате обрушения. Работу дайверов осложняет прилив и темнота.

В соцсетях и СМИ распространилась видеозапись ЧП: судно, пытаясь отвернуть, налетает на одну и опор, и пролеты начинают рушиться. При этом части моста попадают на нос самого корабля. В считаные секунды мост протяженностью почти три км полностью рушится.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.