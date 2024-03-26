В Петербурге протестируют систему, запрещающую передвигаться на электросамокате вдвоем

Сервис аренды электросамокатов Whoosh будет тестировать в Санкт-Петербурге систему, запрещающую одновременно передвигаться на одном самокате вдвоем или втроем, она будет внедрена в средства перемещения. Об этом «Мойке78» рассказал пресс-секретарь компании Денис Балакирев.

По его словам, такие средства индивидуальной мобильности (СИМ) уже появились на улицах города, однако он не уточнил, где они находятся и сколько их. Такие самокаты внешне ничем не отличаются от других. В случае, если точность определения количества людей на электросамокате поднимется от текущих 85% до 95%, систему планируют запустить на всех СИМ.

Помимо этого, в 2024 году компания планирует реализовать дополнительную верификацию перед поездкой с помощью ID-банкинга, чтобы пользоваться СИМ мог только владелец карты. Whoosh также хочет внедрить обязательное тестирование на знание ПДД и тестирование для тех владельцев аккаунтов, кто нарушит правила пользования электросамокатом.

13 марта председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать в учебных заведениях России короткие просветительские занятия, на которых молодежь будет изучать правила безопасного управления электросамокатами.

Ранее сообщалось, что россиянин, который на электросамокате покалечил ребенка, заплатит 500 тыс. рублей.