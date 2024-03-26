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Кипр получит опыт США в борьбе с отмыванием денег

ФБР поможет Кипру бороться с незаконной финансовой деятельностью

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Petros Karadjias/AP

Кипр и США объявили об укреплении сотрудничества в вопросе борьбы с незаконной финансовой деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное бюро печати и информации.

В сообщении подчеркнули, что американская спецслужба ответила на просьбу президента Кипра Никоса Христодулидиса о дальнейшем укреплении возможностей республики в этом направлении.

ФБР, в сотрудничестве с другими ведомствами и диппредставительством США, наладило прямое сотрудничество с кипрскими правоохранителями, чтобы оперативно выявлять и преследовать за экономические преступления.

Планируется в ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве между правовыми системами двух стран. Министерство юстиции США обещает поделиться своим опытом по борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта террористическая угроза в США перешла на новый уровень.

Ранее еще одна крупная российская компания «переехала» с Кипра.

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