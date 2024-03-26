Сенатор Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

Нужно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина по вопросу о смертной казни. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — сказал Клишас, говоря о фрагменте выступления главы КС от 2022 года.

Клишас также призвал не заниматься спекуляциями по этому вопросу.

До этого Конституционный суд отказался комментировать вопрос возвращения смертной казни в России из-за того, что эта тема может стать предметом рассмотрения.

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что преступники, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», не будут казнены, даже если мораторий будет снят.

26 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Он предложил создать рабочую группу для рассмотрения вопроса возвращения высшей меры наказания. По его словам, чтобы снять мораторий на смертную казнь референдум не понадобится, достаточно соответствующего решения Конституционного суда.

Ранее вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков выступил против возвращения смертной казни.