«Лимонадному отравителю» с Чистых прудов ужесточили наказание

Московский городской суд продлил срок заключения серийному отравителю Мурату Сабанову, действовавшему на Чистых прудах, на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«В интересах потерпевших суд апелляционной инстанции передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о разрешении гражданских исков потерпевших. В остальной части приговор оставлен без изменения», — указано в сообщении Басманного суда.

Суд постановил продлить заключение Сабанова на три месяца, добавив их к общему сроку в 15 лет колонии строго режима. Сабанов был задержан в 2019 году после серии отравлений в центре Москвы. Мужчина угощал прохожих лимонадом, отравленным психотропными веществами. Выпив газировку, люди теряли сознание, после чего у них пропадали личные вещи, документы, деньги и банковские карты. По заключению врачей пять человек получили тяжкий вред здоровью.

В 2023 году стало известно, что Басманный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, известному как «лимонадный отравитель» — мужчина был отправлен в колонию строго режима на 15 лет.

Изначально суд постановил отправить Сабнова в колонию на 16 лет, но позднее приговор был изменен.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летняя девушка насмерть отравилась запрещенными веществами.