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Жительницу Липецкой области проверят из-за слов о теракте в «Крокусе»

Полиция Липецка проверит местную жительницу из-за слов о теракте в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Липецке сотрудники полиции проводят проверку после высказываний местной жительницы о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что сейчас в отношении россиянки инициирована проверка, а сотрудники проводят все необходимые мероприятия с целью определить автора ролика.

Пользователи социальных сетей ранее осудили высказывания женщины, которая во время онлайн-трансляции, представившись матерью бойца СВО, оскорбляла москвичей и оправдывала насильственные действия после теракта в «Крокус Сити Холле».

Теракт произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин начали стрельбу из автоматов по посетителям в фойе. Нападение они продолжили внутри концертной площадки, где также находились люди. Позже в здании начался крупный пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: непосредственные исполнители, а также подозреваемые, связанные с продажей автомобиля и сдачей квартиры для подготовки теракта.

Ранее в ФСБ назвали цель теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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