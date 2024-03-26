Одна из пострадавших в «Крокусе» объяснила, как ей удалось спастись

Одной из пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» Маргарите Чавычаловой помогла спастись бутылка воды. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Она заявила, что посетила концертный зал в компании супруга и друзей. Чавычалова отметила, что они спрятались между креслами в зале, но ее муж заметил, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролетам вниз и вверх.

«Выключилась вытяжка, началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы защитить себя. И потом уже свет выключился, мы с друзьями как раз разминулись в этот момент, и муж кричал, что надо бежать вниз, потому что вверх дым идет. Мы побежали вниз, я его схватила мужа за футболку. Я подняла голову вверх, увидела выход», — рассказала девушка.

Днем 26 марта сообщалось, что учитель русского языка и литературы из Брянска пытался выбраться во время теракта из «Крокус Сити Холла», действуя по инструкции от сотрудников концертного зала, и пропал.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что СБУ нужно признать террористической организацией.