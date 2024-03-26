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СМИ рассказали, кто управлял контейнеровозом, врезавшимся в мост в Балтиморе

CNN: контейнеровозом, врезавшимся в мост в Балтиморе, управляли местные моряки

Контейнеровозом, врезавшимся в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, управляли местные моряки, а не собственный экипаж. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, подобная практика является стандартной, так как местные моряки лучше знают вход в порт и его опасные места. Местные моряки управляют судами при заходе и выходе из порта именно для того, чтобы подобных аварий не происходило.

Глава департамента транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд не стал говорить о причине аварии, заявив, что для этого пока слишком рано.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. Спасательные службы ищут людей, которые упали в воду в результате обрушения. По разным данным, речь может идти о количестве от семи до 20. Работу дайверов осложняют прилив и темнота.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.

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