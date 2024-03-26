Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористами

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников считает, что СБУ нужно признать террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения», — заявил глава ФСБ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции после расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По словам Бортникова, ФСБ пока не удалось установить заказчика теракта в «Крокус Сити Холле», однако в ведомстве предполагают, что за трагедией могут стоять Украина, США и Великобритания.

Кроме того, Бортников обвинил Киев в подготовке исламских террористов на территории Ближнего Востока и заметил, что четырех исполнителей теракта в «Крокусе» ждали на территории Украины.

Ранее в ФСБ назвали цель теракта в «Крокусе».