Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На оборону и социальную сферу РФ дополнительно выделят 9 трлн рублей

Путин: деньги, выделяемые на оборону и соцсферу, не должны уйти в карманы

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

В ближайшие годы на оборону и социальную сферу РФ дополнительно выделят 9 трлн рублей, эти деньги не должны оказаться в чьих-то карманах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили, ни к кому эти деньги не прилипали», — сказал Путин.

Президент отметил, что эти средства пойдут на повышение обороноспособности страны, развитие ВПК, образование, здравоохранение и науку.

26 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Путин также заявил, что необходимо строго наказывать казнокрадов.

Также Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на бизнес в корыстных целях.

Кроме того, президент России заявил, что прокуратура должна усилить контроль за соблюдением прав заключенных.

Ранее Путин заявил, что Россия борется за свои жизненно важные интересы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами