В ближайшие годы на оборону и социальную сферу РФ дополнительно выделят 9 трлн рублей, эти деньги не должны оказаться в чьих-то карманах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили, ни к кому эти деньги не прилипали», — сказал Путин.
Президент отметил, что эти средства пойдут на повышение обороноспособности страны, развитие ВПК, образование, здравоохранение и науку.
26 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Путин также заявил, что необходимо строго наказывать казнокрадов.
Также Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на бизнес в корыстных целях.
Кроме того, президент России заявил, что прокуратура должна усилить контроль за соблюдением прав заключенных.
Ранее Путин заявил, что Россия борется за свои жизненно важные интересы.