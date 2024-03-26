В ближайшие годы на оборону и социальную сферу РФ дополнительно выделят 9 трлн рублей, эти деньги не должны оказаться в чьих-то карманах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили, ни к кому эти деньги не прилипали», — сказал Путин.

Президент отметил, что эти средства пойдут на повышение обороноспособности страны, развитие ВПК, образование, здравоохранение и науку.

26 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Путин также заявил, что необходимо строго наказывать казнокрадов.

Также Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на бизнес в корыстных целях.

Кроме того, президент России заявил, что прокуратура должна усилить контроль за соблюдением прав заключенных.

Ранее Путин заявил, что Россия борется за свои жизненно важные интересы.