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Отца арестовали за то, что он часто звонил в школу по поводу домашнего задания сына

NDTV: в США отец слишком часто звонил в школу сына с вопросами об уроках и был арестован

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США арестовали мужчину, который слишком часто звонил в школу своего сына и задавал вопросы по поводу домашнего задания, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, Адам Сайзмор был расстроен тем, что его сыну задают на дом слишком много уроков в начальной школе. Мужчина неоднократно звонили директору, требуя разобраться в ситуации, но потом на его звонки перестали отвечать.

Разочарованный этим фактом, Сайзмор начал звонить в полицейское управление, рассказывая про свою ситуацию. В конце концов офицеры приехали к дому Адама и арестовала его по обвинению в преследовании и угрозах в сфере телекоммуникаций. Теперь ему грозит тюремный срок до шести месяцев, а также штраф в размере $1000.

Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес. По его словам, он просто хотел помочь сыну.

«Я отец-одиночка, и я просто стараюсь сделать все, что в моих силах, и это все, что я могу», — прокомментировал он.

Ранее полицейские арестовали родителей, которые уснули на пляже, оставив детей без присмотра.

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