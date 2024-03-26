Отца арестовали за то, что он часто звонил в школу по поводу домашнего задания сына

В США арестовали мужчину, который слишком часто звонил в школу своего сына и задавал вопросы по поводу домашнего задания, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, Адам Сайзмор был расстроен тем, что его сыну задают на дом слишком много уроков в начальной школе. Мужчина неоднократно звонили директору, требуя разобраться в ситуации, но потом на его звонки перестали отвечать.

Разочарованный этим фактом, Сайзмор начал звонить в полицейское управление, рассказывая про свою ситуацию. В конце концов офицеры приехали к дому Адама и арестовала его по обвинению в преследовании и угрозах в сфере телекоммуникаций. Теперь ему грозит тюремный срок до шести месяцев, а также штраф в размере $1000.

Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес. По его словам, он просто хотел помочь сыну.

«Я отец-одиночка, и я просто стараюсь сделать все, что в моих силах, и это все, что я могу», — прокомментировал он.

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