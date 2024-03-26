Путин обратился к российским прокурорам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил прокурорский корпус за добросовестный труд, а также выразил благодарность прокурорам из новых регионов. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Хочу поблагодарить прокурорский корпус РФ за добросовестный труд, за принципиальность, ответственный подход к реализации поставленных задач. Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — сказал Путин, отметив мужество прокуроров, которые работают в новых регионах.

Также Путин потребовал строго наказывать казнокрадов.

Кроме того, президент России заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры, что все должно быть посвящено успеху страны в зоне специальной военной операции (СВО).

Путин отметил, что Российская Федерация в настоящее время борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право суверенного развития.

Ранее Путин потребовал не давить на бизнес в корыстных целях.