На рынке Египта появится российский аппарат для терапии оксидом азота

Госкорпорация «Росатом» и египетская компания Med Pharma Group подписали «дорожную карту» о сотрудничестве по продвижению медицинского аппарата «Тианокс» на рынке Египта, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Российскую установку «Тианокс» используют для терапии оксидом азота взрослых и детей. Аппарат применяется в пульмонологии, кардиохирургии, трансплантологии и других направлениях. «Тианокс» сам синтезирует оксид азота, доставляет его в легкие и контролирует концентрацию.

«В рамках реализации «дорожной карты», в наши ближайшие планы входит регистрация аппарата на территории Египта как медицинского изделия, а также проведение семинаров, направленных на обмен опытом», — рассказал директор направления специализированной медицинской техники АО «Русатом РДС» (компания госкорпорации «Росатом) Анатолий Мялицин.

По словам Мялицина, ожидается, что египетские медики будут использовать «Тианокс» сначала для лечения новорожденных и детей более старшего возраста с легочной артериальной гипертензией.

Мялицин добавил, что АО «Русатом РДС) окажут поддержку и проведут консультации по техническим вопросам, а также предоставят медикам обучающие программы.