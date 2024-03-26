Росатом призвал «не раскачивать атомную лодку»

Росатом призвал мировое сообщество «не раскачивать атомную лодку». С таким заявлением выступил первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров на форуме «Атомэкспо-2024», передает ТАСС.

»<…> призываем всех быть <…> ни в коем случае не расшатывать нашу атомную лодку в угоду каким-то политическим амбициям», --сказал он.

Комаров подчеркнул, что нет атомной энергетики «политически правильной или неправильной». Главное требование к ней — безопасность. По его словам, атомные источники энергии должны стать доступными «для всего человечества».

В сентябре 2023 года стало известно, что Росатом не исключает экспорта атомной электроэнергии с Дальнего Востока. Госкорпорация всерьез рассматривает вариант создания крупных генерирующих мощностей в Приморском и Хабаровском краях. Таким образом создается возможность развивать промышленность энергообеспечения и экспорта электричества.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».