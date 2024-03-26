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В РФ запретили судимым за педофилию приходить в школы

ГД запретила судимым за педофилию приходить в школы и на детские площадки

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Pixabay

Госдума законодательно запретила судимым за педофилию приходить в школы и на детские площадки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, закон был принят в третьем, окончательном чтении.

«Закон устанавливает обязательный запрет для таких лиц на посещение образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных учреждений для несовершеннолетних, территорий отдыха детей и подростков до 18 лет», — говорится в публикации.

Запрет также распространяется на детские игровые и спортивные площадки. Однако для родителя ребенка или лица, его сопровождающего, устанавливается исключение.

До этого в Москве суд вынес приговор гражданину Таджикистана за изнасилования несовершеннолетних. В период с 2021 по 2022 год мужчина насиловал малолетних. Всего пострадали шесть человек, была доказана причастность 55-летнего мужчины к 20 преступлениям.

Ранее в Ташкенте учителю музыки, пытавшемуся изнасиловать ученицу, дали восемь лет колонии.

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