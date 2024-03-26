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Глава ФСБ пообещал ответные меры на теракт в «Крокусе»

Бортников пообещал принять меры против всех причастных к теракту в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» повлечет за собой ответные меры со стороны Москвы, не уточнив конкретных лиц, государств или организаций. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Ответные меры будут осуществляться. Работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, не с учетом даже, вне зависимости от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Мы будем работать», — отметил он.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо вооруженных мужчин перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, а затем продолжили нападение внутри концертной площадки. Позже в здании начался пожар, для поджога использовался бензин.

Преступники пытались скрыться с места преступления на автомобиле Renault белого цвета. Их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: четверо исполнителей, непосредственно участвовавших в нападении, трое — из-за сделки по продаже автомобиля для преступления, и один подозреваемый — в связи со сдачей в аренду квартиры для подготовки теракта.

Ранее Бортников заявил о причастности Киева к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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