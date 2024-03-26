Пострадавшая в ходе теракта в «Крокусе» рассказала, что не сразу заметила ранение от пули

Одна из пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» призналась, что не сразу заметила ранение от пули. Об этом она рассказала «Москве 24».

По ее словам, у нее диагностировали длинный раневой канал. Однако изначально она подумала, что не получила серьезной травмы.

«Сначала мы выбежали, когда поехали в травмпункт, было шоковое состояние, я не ощущала, я только видела, что есть рана рваная какая-то. Подумала, что, вероятно, это повреждение — когда мы бежали, то я за что-то зацепилась. Только на следующий день стало понятно, что с другой стороны что-то там набухает и что-то не то», — рассказала пострадавшая.

Девушка уточнила, что она находится в НИИ Склифосовского, вскоре ее будут готовить к выписке. Сейчас ее самочувствие улучшилось.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее психолог объяснила, как правильно поддерживать пострадавших при теракте.