ФСБ предупредила о сохранении террористической опасности в России

На территории Российской Федерации сохраняется опасность террористической угрозы. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, слова которого передает РИА Новости.

Днем 26 марта сообщалось, что ФСБ задержала в Запорожской области местных жителей, которые были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины для совершения терактов.

В этот же день ФСБ России заявила, что предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев причастен к теракту в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о ходе следствия по делу о теракте в «Крокусе».