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Бортников заявил о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Бортников: Украина содействовала теракту в «Крокус Сити Холле»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что украинские спецслужбы содействовали осуществлению теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам Бортникова, террористов готовили радикальные исламисты. Их ждали на украинской стороне после осуществления теракта, а сам теракт в «Крокусе» должен был расшатать ситуацию внутри России, однако российская сторона сделала бы все возможное, чтобы не допустить перехода границы участниками теракта.

«Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территорию Украины. По нашей, предварительно, оперативной информации, их там ждали», — пояснил Бортников.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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