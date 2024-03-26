СК выясняет, были ли нарушены требования безопасности в «Крокусе»

Следственный комитет выясняет, были ли нарушены требования безопасности в концертном зале «Крокус Сити Холл», где ранее был совершен теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Продолжается осмотр места происшествия, изъятие предметов, имеющих значение для расследования. Изучается работа противопожарных систем в здании, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается, были ли нарушены требования безопасности», — сказано в заявлении.

Владелец «Крокус групп» Араз Агаларов заявлял, что система пожаротушения во время теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработала штатно.

Также Агаларов объяснил, почему охрана не смогла защитить людей при теракте в концертном зале.

Кроме того, владелец «Крокус групп» заявил, что компания намерена продолжать работу в России по строительству зданий и сооружений.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Агаларов прокомментировал состояние зала после теракта.