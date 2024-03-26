Даванков выступил против возвращения смертной казни

На территории России не стоит отменять мораторий на смертную казнь, так как неизбежны судебные ошибки, которые приведут к исполнению высшей меры наказания в отношении невиновных граждан. С такой позицией публично выступил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») в своем Telegram-канале.

«Главный аргумент против смертной казни — это неизбежность судебных ошибок. Ведь ни одна ошибка не стоит человеческой жизни», — отметил он.

По словам Даванкова, в России 0,33% оправдательных приговоров, что указывает на крайне высокий риск ошибочного приговора, который приведет к фатальным для обвиняемого последствиям.

При этом в реестре террористов и экстремистов сейчас не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали, добавил заместитель председателя нижней палаты парламента.

«Наша страна исчерпала лимит на смертные казни уже в прошлом веке. <...> Посмертное оправдание — слабое утешение. Поэтому я категорически против возврата смертной казни в России», — резюмировал Даванков.

Он уверен, что выход в случае с терактами состоит не в казни исполнителей, а в дополнительных мерах для их предотвращения. По словам Даванкова, это максимальное ужесточение контроля за оборотом оружия и серьезная работа над миграционным законодательством, в том числе цифровой контроль за мигрантами и депортация за малейшее правонарушение.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо вооруженных мужчин открыли стрельбу по посетителям, а после подожгли площадку с помощью бензина.

Преступников задержали утром 23 марта на территории Брянской области при попытке скрыться на автомобиле. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов, в том числе подозреваемые в продаже иномарки и сдаче квартиры для подготовки теракта.

Ранее в СПЧ высказались о возможности возвращения смертной казни в России.