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Генпрокурор сообщил о восстановлении контроля РФ над десятками стратегических предприятий

Краснов: часть возвращенных РФ активов использовалась для финансирования Украины

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Прокуратура в 2023 году вернула средства, часть которых направлялась на финансирование террористической деятельности Украины. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на итоговой коллегии, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 2023 году усилия генпрокуратуры были направлены на укрепление экономической основы страны, в том числе по возвращению утраченного имущества.

По его словам, прокуроры в судебном порядке добились восстановления контроля властей над десятками стратегических предприятий, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики РФ.

«Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины», — сказал генпрокурор.

По его данным, сумма составляет более триллиона рублей.

Краснов также поручил сотрудникам ведомства тщательно разбираться с незаконным отчуждением предприятий и недвижимости в целях вывода активов за рубеж и оспаривать противоправные сделки.

Ранее Песков прокомментировал планы по передаче замороженных в Европе российских активов Украине.

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