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Немецкий интернет-журнал объяснил причины победы Путина на выборах президента

Давление Запада назвали одной из причин высокой явки на выборах президента РФ

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Максим Шеметов/Reuters

Агрессивные действия западных государств побудило россиян сплотиться, считают эксперты немецкого интернет-журнала Telepolis.

«При детальном рассмотрении Путин смог достичь своего рекордного результата в 88,5% только благодаря поддержке Запада. Агрессивная политика западных государств укрепила сплоченность русского народа против «внешней угрозы» и сплотила общество вокруг сильной руководящей фигуры», — говорится в материале немецкого интернет-журнала.

Также в материале Telepolis задались вопросом, будут ли немецкие СМИ уделять такое же повышенное внимание к выборам в США в 2024 году и возрасту действующего президента, как это было к российским выборам.

«В отличие от диких спекуляций о здоровье Путина, состояние Джо Байдена было подтверждено независимыми американскими экспертами. Для этого достаточно посмотреть, как Путин дает двухчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в то время как Байден едва может ответить на десять минут без ошибок», — говорится в материале Telepolis.

В журнале отметили, что в 2012 году за Путина отдали голоса 64,4% населения, в 2018 – 77,5%, а в 2024 – 87,28%.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходили выборы президента, на которых победил самовыдвиженец Владимир Путин.

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