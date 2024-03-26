Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог призвала вызывать у детей эмпатию к жертвам терактов

Психолог Дугенцова: в современном мире ребенок должен знать, что такое теракт

close
100%
Freepik.com

Пользователи Telegram, в том числе несовершеннолетние, рассказывают о получении сообщений с предложениями совершить теракт за вознаграждение. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с телеканалом «360» призвала заранее защитить детей от таких случаев, поговорив с ними и постаравшись вызвать эмпатию и сострадание.

Если ребенок пришел к родителям и сообщил о получении подобного сообщения, важно его в первую очередь похвалить за это и подкрепить такое поведение, чтобы и в будущем он сразу рассказывал о подобных ситуациях, отметила психолог.

«Сдержите свои эмоции — да, это ужас, кошмар, но сначала похвалите, — подчеркнула она. — Необходимо объяснить, если вдруг не объясняли ранее, что такое теракт. Что, да, в современном мире такое, к сожалению, происходит».

По мнению специалиста, скрывать подобные случаи не имеет смысла, так как в школе ребенок все равно о них узнает. Еще один важный момент – у ребенка следует вызвать эмпатию к пострадавшим – она развивается рано, у учащихся начальной школы. Часто в этих ситуациях помогают конкретные примеры без жутких подробностей, чтобы не вызвать страх, считает Дугенцова.

«Можно погрузить [ребенка] в ту атмосферу, вызвать грусть, печаль, чтобы он никогда не согласился бы на такое ни за какие деньги, — посоветовала детский психолог. — По итогу вашего разговора должен последовать вывод, что никакие деньги не могут заменить близкого человека».

Ранее психологи рассказали, как правильно поддерживать пострадавших при теракте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами