Психолог призвала вызывать у детей эмпатию к жертвам терактов

Пользователи Telegram, в том числе несовершеннолетние, рассказывают о получении сообщений с предложениями совершить теракт за вознаграждение. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с телеканалом «360» призвала заранее защитить детей от таких случаев, поговорив с ними и постаравшись вызвать эмпатию и сострадание.

Если ребенок пришел к родителям и сообщил о получении подобного сообщения, важно его в первую очередь похвалить за это и подкрепить такое поведение, чтобы и в будущем он сразу рассказывал о подобных ситуациях, отметила психолог.

«Сдержите свои эмоции — да, это ужас, кошмар, но сначала похвалите, — подчеркнула она. — Необходимо объяснить, если вдруг не объясняли ранее, что такое теракт. Что, да, в современном мире такое, к сожалению, происходит».

По мнению специалиста, скрывать подобные случаи не имеет смысла, так как в школе ребенок все равно о них узнает. Еще один важный момент – у ребенка следует вызвать эмпатию к пострадавшим – она развивается рано, у учащихся начальной школы. Часто в этих ситуациях помогают конкретные примеры без жутких подробностей, чтобы не вызвать страх, считает Дугенцова.

«Можно погрузить [ребенка] в ту атмосферу, вызвать грусть, печаль, чтобы он никогда не согласился бы на такое ни за какие деньги, — посоветовала детский психолог. — По итогу вашего разговора должен последовать вывод, что никакие деньги не могут заменить близкого человека».

Ранее психологи рассказали, как правильно поддерживать пострадавших при теракте.