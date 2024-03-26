В Петербурге троллейбус протащил пенсионера по асфальту из-за закрывшейся двери

В Петербурге под суд пойдет водитель троллейбуса, которую подозревают в нанесении вреда пенсионеру. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, прошлым летом женщина остановилась в предназначенном для этого месте, но не убедилась, что все люди вышли. В результате дверь зажала руку 87-летнего пассажира.

«Пожилого потерпевшего проволокло за троллейбусом, он упал и ударился об асфальт, его здоровью причинен тяжкий вред», – сообщили в прокуратуре.

Сама россиянка уехала с места инцидента и не помогла пассажиру. В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее во Владивостоке водитель выволок пассажира из машины и избил.