Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отреагировала на его арест

Мать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова заявила журналистам, что ее сын не является террористом. Ее слова передает РИА Новости.

«Мой сын — хороший человек. Он не виноват. Он никого не знает. Он работает сам», — сказала женщина, добавив, что исполнители теракта нашли ее сына на платформе онлайн-объявлений сдачи жилья.

59-летняя Рано рассказала, что ее сын в последние годы работал в Москве грузчиком, разнорабочим, поваром, а потом снял помещение и открыл чайхану. Недавно он перестал выходить на связь, от близких она узнала о задержании. После этого женщина прилетела из Киргизии в Россию.

Рано рассказала, что ее сын сдал квартиру двум мужчинам из Таджикистана, которые убедили его, что приехали заработать денег в Москву и будут работать на стройке. Об решении сдать недвижимость он советовался лично с ней, пояснила мать арестованного.

Касимова арестовали 26 марта. Днем ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе».