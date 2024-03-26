Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отреагировала на его арест

Мать нового фигуранта дела «Крокуса» Касимова заявила, что ее сын не террорист

Мать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова заявила журналистам, что ее сын не является террористом. Ее слова передает РИА Новости.

«Мой сын — хороший человек. Он не виноват. Он никого не знает. Он работает сам», — сказала женщина, добавив, что исполнители теракта нашли ее сына на платформе онлайн-объявлений сдачи жилья.

59-летняя Рано рассказала, что ее сын в последние годы работал в Москве грузчиком, разнорабочим, поваром, а потом снял помещение и открыл чайхану. Недавно он перестал выходить на связь, от близких она узнала о задержании. После этого женщина прилетела из Киргизии в Россию.

Рано рассказала, что ее сын сдал квартиру двум мужчинам из Таджикистана, которые убедили его, что приехали заработать денег в Москву и будут работать на стройке. Об решении сдать недвижимость он советовался лично с ней, пояснила мать арестованного.

Касимова арестовали 26 марта. Днем ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами