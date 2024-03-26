Израиль выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в «Крокусе»

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости.

Там добавили, что терроризм или преднамеренное нападение на граждан в политических или религиозных целях, является отвратительным преступлением. В офисе отметили, что все цивилизованные страны должны осуждать терроризм вне зависимости от того, кто их совершил.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. После суд заключил под стражу еще трех фигурантов дела — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара. В суде как минимум двое из них признали вину. Подробнее о задержанных — в материале «Газеты.Ru».

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