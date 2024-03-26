Нарколог объяснил, чем опасны пищевые добавки в вейпах

Производители часто добавляют в вейпы и электронные сигареты различные пищевые добавки, из-за чего они могут вызывать психозы, рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. Речь идет о таких веществах, как глицерин, акролеин – они считаются безопасными, только когда человек их ест, а не вдыхает, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

В Уфе ранее местный житель попал в психиатрическую больницу с галлюцинациями после курения вейпа. Среди таких курильщиков подобное случается нередко, отметил Шуров. Когда пищевые добавки наподобие акролеина сгорают, они через легкие попадают в систему кровообращения и в мозг, оказывая токсическое воздействие, объяснил он.

Подобные добавки используются компаниями, так как они воспользовались отсутствием долгих исследований, проходящих по 20 лет, отметил психиатр.

«У нас нет длительных исследований по чистому курению. Хотя отдельно описаны те же самые сливные [формы] пневмонии именно у вейперов — очень тяжелые, когда надо применять кортикостероиды, с большой смертностью», — добавил он.

Особенно часто вейпы и сигареты провоцируют психозы у подростков, так как им нужно меньше вещества из-за малой массы тела – эта ситуация не редкость, подчеркнул Шуров.

Психиатр не согласился с заверениями производителей, что вейпы безопаснее сигарет, так как они выделяют меньше канцерогенов. Он назвал такой подход выбором из двух зол, подчеркнув, что оба вида курения опасны для здоровья. Курение остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких и рака.

Напомним, у попавшего с острым психозом в больницу уфимца в крови нашли большое количество никотиновых веществ в организме, скопившихся из-за частого курения вейпа.

Правительство ранее утвердило правила установления минимальных цен на жидкости для вейпов.