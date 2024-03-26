Володин объяснил, почему для возвращения смертной казни не нужен референдум

Чтобы снять мораторий на смертную казнь в России, не понадобится референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда. <...> Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — объяснил спикер нижней палаты парламента.

Ряд предложений вернуть смертную казнь в России поступил после теракта в «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Пострадало больше 150 человек.

О том, что тему возвращения казни проработают, заявлял глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Он говорил, что парламентарии примут решение, которое «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

С призывом снять мораторий на казнь выступила сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева. По ее мнению, высшей мере следует подвергать террористов.

При этом член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева считает, что всех преступников, которых бы ожидала высшая мера наказания в виде смертной казни, необходимо изучать для вычисления механизма, понимания сути природы терроризма.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участия в дискуссии о возвращении смертной казни.