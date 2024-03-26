Авиамедицинская бригада помогла супружеской паре воссоединиться после теракта в «Крокусе»

Авиамедицинская бригада помогла воссоединиться семейной паре, супруги которой были разлучены во время эвакуации из концертного зала Crocus City Hall, сообщил врач авиамедицинской бригады Московского территориального центра медицины катастроф Павел Бобылев.

«После того как мы эвакуировали первых двух пострадавших, мы вернулись на место. К этому моменту наша наземная бригада подготовила нам для медэвакуации мужчину, пострадавшего от угарного газа, дыма, получившего ожоги. Мы разместили пациента в вертолете, и он умолял найти его жену», — рассказал он.

Бобылев добавил, что жена находилась неподалеку, в результате чего ее быстро нашли и разместили в вертолете вместе с супругом.

«Эти пациенты были доставлены в Институт Склифосовского, встречены реанимационной бригадой. На данный момент они выздоравливают», — добавил врач.

Напомним, 22 марта в Crocus City Hall произошел теракт. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек.