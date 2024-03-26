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Суд отклонил жалобу на продление ареста авторам спектакля «Финист Ясный Сокол»

Мосгорсуд оставил под стражей Евгению Беркович и Светлану Петрийчук

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Станислав Красильников/РИА Новости

Авторов постановки «Финист Ясный Сокол» режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук оставили под стражей без удовлетворения апелляции защиты. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 06.03.2024 года о продлении срока содержания под стражей», — говорится в релизе.

Постановление предписывает подозреваемым находиться в СИЗО до 10 апреля 2024 года.

Петрийчук и Беркович задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук. Обоснованием для ареста стало размещение на YouTube читки пьесы, где эксперты нашли признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и джихадизма.

Спектакль получил «Золотую маску» и был финансирован, в том числе, Министерством культуры.

Ранее Беркович и Петрийчук предъявили окончательное обвинение.

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